ومحدش أكتر مني وطنية.. ترامب: ارتداء الكمامة عمل وطني

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موقفه الرافض لارتداء الكمامة، وذلك عقب ظهوره لوقت قصير مرتديا الكمامة، معتبرا أن ذلك عملا وطنيا.





وكتب ترامب، في تغريدة على "تويتر": "كثيرون يقولون إن وضع كمامة هو عمل وطني؛ حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي.. ولا أحد أكثر وطنية مني".





وأعلن رئيس وزراء جزر البهاما ، هوبير مينيس، منع دخول السياح الأمريكيين إلى البلاد ، في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.





وقال مينيس، حسبما نقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إنه سيتم إيقاف الرحلات الجوية من وإلى الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أن الوضع الوبائي في جزر البهاما يزداد سوءا منذ إعادة فتح الحدود الدولية.