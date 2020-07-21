داليا أيمن: مبنى ماسبيرو تم إنشاؤه بتكلفة 109 ألف جنيه خلال 6 أشهر فقط..فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن ، إن من ضمن إنجازات ثورة 23 يوليو عام 1952 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هو بدء أول إشارة للبث للتيلفزيون المصرى فى مدينة القاهرة ومحيطها لمسافة 100 كم، لافتة إلى أن البث تأجل 4 سنوات بسبب الاحتلال الإنجليزي.





وأضافت داليا أيمن، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أجل البث لكى يتم البث فى الوقت المناسب، وبدأت الفكرة من إنشاء مبنى إذاعى فوق جبل المقطم ولكن فى عام 1959م بدأت أعمال البناء لإنشاء مبنى ماسبيرو على كورنيش النيل.





وتابعت: تم الانتهاء من أعمال بناء مبنى ماسبيرو خلال 6 أشهر فقط، مضيفة أن مبنى ماسبيرو تاريخ كبير جدًا ويحتوى ذكريات كبيرة جدًا للجميع.







