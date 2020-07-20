68 فدان | داليا أيمن: تطوير 10 حدائق بالقناطر الخيرية





وأضافت "أيمن" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه يتم تطوير القناطر الخيرية نظرا لأنه مكان جميل وبه مساحات واسعة، موضحة أنه تم إهمالها منذ فترة طويلة وتم خروجها من المعالم التاريخية والسياحية فى مصر.







وتابعت أن القناطر الخيرية بها 10 حدائق على مساحة 68 فدانا، حيث انه من المهم المحافظة عليها من قبل المواطنين بعد تطويرها.





وأكدت أن المشرفين على العمل بتطويرها مستمرون ليل نهار من أجل الإنتهاء من التطوير على الرغم من جائحة كورونا، وسيظلون مستمرين بالعمل حتى تكون بأفضل حال.

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن القيادة السياسية تريد استعادة جمال المناطقق الأثرية القديمة ومنها القناطر الخيرية، مشيرة إلى أنها فى ظل القيام بمشروعات جديدة، إلا أنها تهتم وتوازن بين التاريخ والعصر الحديث.