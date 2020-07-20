AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

68 فدان | داليا أيمن: تطوير 10 حدائق بالقناطر الخيرية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:44 ص
الإعلامية داليا أيمن
الإعلامية داليا أيمن
Advertisements
هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن القيادة السياسية تريد استعادة  جمال المناطقق الأثرية القديمة ومنها القناطر الخيرية، مشيرة إلى أنها فى ظل القيام بمشروعات جديدة، إلا أنها تهتم وتوازن بين التاريخ والعصر الحديث.

وأضافت "أيمن" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه يتم تطوير القناطر الخيرية نظرا لأنه مكان جميل وبه مساحات واسعة، موضحة أنه تم إهمالها منذ فترة طويلة وتم خروجها من المعالم التاريخية والسياحية فى مصر.

وتابعت أن القناطر الخيرية بها 10 حدائق على مساحة 68 فدانا، حيث انه من المهم المحافظة عليها من قبل المواطنين بعد تطويرها.

وأكدت أن المشرفين على العمل بتطويرها مستمرون ليل نهار من أجل الإنتهاء من التطوير على الرغم من جائحة كورونا، وسيظلون مستمرين بالعمل حتى تكون بأفضل حال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشجار نادرة عمرها يزيد على مائة عام.. تطوير حدائق القناطر الخيرية لتعود لسابق عهدها

حدائق الري بالقناطر الخيرية جاهزة لاستقبال الزائرين.. عبد العاطى: جميع أعمال التطوير لحدائق الري بالقناطر الخيرية تقوم بها الوزارة ذاتيًا بأيادي أبنائها

محمد جاد يشكر وزارة الرى على مجهوداتها في تجديد القناطر الخيرية.. فيديو

مساحة 211 فدانا.. داليا أيمن: إنشاء أكبر مدينة للمعرفة بالشرق الأوسط متخصصة فى مجال تكنولوجيا الاتصال

جار الانتهاء من أعمال التطوير.. الغضبان يعيد الحياة للحديقة الدولية بضواحى بورسعيد

أشجار نادرة.. الري: تطوير حدائق القناطر الخيرية بمساحة 68 فداناً.. فيديو

ترشيحاتنا

الرطوبة 85%.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

لو بتلعب رياضة.. اِعرف النظام الصحي قبل وأثناء وبعد التمارين

حلمي طولان: الأهلي لديه 3 فرق

يستهدف تزويد المجتمع العالمي ببيانات جديدة.. احتفاء دولي وعربي واسع بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الاثنين 20 -7-2020

مبروك عطية: هكذا تجعل زوجتك جزءا من الملائكة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفض الشجار معها..امرأة أمريكية متهورة تطلق النار على حبيبها

أسرع فطار.. طريقة عمل الطعمية بالبيض المسلوق

لن تتوقع.. دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد