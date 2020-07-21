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برلمان

برلماني: مصر قادرة على حماية عمق أمنها القومي ضد الميليشيات الإجرامية التركية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:07 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
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فريدة محمد
أكد النائب فايز بركات، تفويضه التام والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وأوضح أن مصر لديها الآن موافقة من البرلمان الليبي تسمح لجيشها بالتدخل لحمايتها وحماية ليبيا من أي خطر يحدق بأمن البلدين القومي، ولديها موافقة شعبية من كافة قبائل ليبيا.

وأضاف النائب مؤكدا على قدرة مصر على حماية عمق أمنها القومي، مشيرًا إلى أن مصر تدرك أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيًا بدرجة كبيرة، ولكننا بالوقت نفسه قادرون على التصدي عسكريا لأية محاولة للمساس بأمن مصر القومي.

وأشار إلى أن مصر مستهدفة مما يحدث في ليبيا؛ حيث إن تركيا تحاول الإضرار بمصر؛ مشيرا إلى أن مصر تعرضت إلى العديد من العمليات الإرهابية بسبب ما يحدث في ليبيا، واستمرار الزج بمرتزقة تابعين لتركيا بالقرب من الخط المحدد، وعدم وجود رغبة دولية في الحل السياسي، عوامل تدفع القاهرة إلى تجهيز أوراقها العسكرية بما يؤدي إلى إفشال اقتحام الخط الأحمر المحدد من جانبها، ولقاء الرئيس السيسي بوفد القبائل الليبية كان إشارة واضحة للبدء في التدخل العسكري.
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