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رياضة

شاهد .. ميدو برفقة بركات في كواليس أوضه اللبس

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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منار نور
نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي انستجرام . 

وظهر أحمد حسام ميدو برفقة محمد بركات لاعب الأهلي في كواليس برنامج اوضة اللبس ، وعلق قائلا : نورتنا يابركات " . 

كان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس .

كما استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته  وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو 

يشار إلى أن البرنامج يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار . 
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نورتني يا @malek.elharakat في @odetlebsmido 😘

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