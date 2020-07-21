موعد مباراة ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا على نظيره ساسولو اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإيطالي.





موعد مباراة ميلان وساسولو:

وتقام مباراة ميلان وساسولو في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.





ميلان ضد ساسولو:

ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للتقدم الى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، وقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.





ولم يتعرض ميلان لأي خسارة منذ استئنتاف الدوري في شهر يونيو الماضي، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، حيث خاض 8 مباريات في الكالتشيو، فاز في 6 لقاءات منهم، وتعادل في مواجهتين.





في المقابل يطمح ساسولو هو الآخر في خطف الثلاث نقاط من الروسونيري، للحفاظ على حظوظه الضعيفة في المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، الموسم المقبل.





وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.





ترتيب ميلان وساسولو:

ويحتل ميلان المركز السابع في جدول مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ساسولو صاحب المركز الثامن.



