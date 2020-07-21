بمشاركة السيسي .. اليوم قمة إفريقية مصغرة حول سد النهضة

تعقد اليوم الثلاثاء قمة أفريقية مصغرة حول سد النهضة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة كل من إثيوبيا والسودان، ورعاية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.





وتأتي هذه القمة بعد أن اختتمت المفاوضات الأخيرة التي عقدت في وقت سابق من شهر يوليو الجاري وعلى مدار 11 يوما بين اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث دون التوصل لاتفاق، فيما تتزايد الضغوط جراء تهديد أديس أبابا بالبدء في ملء خزان السد بشكل أحادي الجانب.





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