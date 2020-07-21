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أخبار العالم

تنشر الفوضى في البلاد.. رئيس وزراء اليمن يتهم قطر بدعم الحوثيين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:43 ص
رئيس وزراء اليمن
رئيس وزراء اليمن يتهم قطر بدعم الحوثيين
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سمر صالح
اتهم رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، دويلة قطر اليوم الثلاثاء، بالعمل على نشر الفوضى في بلاده.

وأوضح رئيس وزراء اليمن أنه "منذ وقتٍ مبكر دعمت الدوحة الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن".

وأضاف عبد الملك، خلال حوار نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه "منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت السياسة القطرية واضحة".

وتابع أن الدعم القطرى للميليشيات الحوثية أصبح علنيا، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات فى بعض المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية".
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