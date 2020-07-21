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أخبار البلد

السنباطي: القومي للطفولة يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للأطفال

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أكدت الدكتورة  سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يسعى جاهدا للنهوض بأوضاع الطفولة والأمومة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للأطفال بالتعاون مع الجهات المعنية الحكومية والأهلية، ويتم تنفيذ العديد من البرامج المختلفة التي تهدف لأفضل السبل والآليات للوصول نماذج ناجحة وواقعية يسهل تعميمها للحد من التحديات التي تواجه قضايا ومشكلات الأطفال، كما يواصل المجلس مسيرة العمل لإنفاذ حقوق وتوحيد الجهود لتحقيق الرفاهة لكل طفل دون تمييز ليتمتع بكل حقوقه فى البقاء والنماء والحماية والمشاركة.

 وقالت الأمين العام للمجلس إن الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة تستلهم ثقافة وقيم المجتمع المصري التي تقوم على التسامح، وقبول الآخر ونبذ العنف، كما تستند على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأصبحت نافذة بموجب  دستور مصر 2014 ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، وتمثل الإستراتيجية إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة في مصر، والتي تم إعدادها بالتشاور مع كل الشركاء ومنهم الأطفال لتأتي معبرة عن تطلعات جيل جديد، يواجه تحديات أكبر من التحديات التي واجهتها الأجيال التي سبقته نتيجة للتطور الهائل في التكنولوجيا ووسائل الاتصال ويمتلك إمكانات وتطلعات لم تتوافر لأي جيل آخر.

 وأشارت الدكتورة سحر السنباطي إلى عمليات التطوير والإرتقاء بآليات الرصد والإبلاغ والإغاثة التابعة للمجلس والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000، ولجان حماية الطفولة والأمومة العامة والفرعية بمحافظات الجمهورية، تأتي لتلبية الاحتياجات الضرورية للحيلولة دون وقوع أي طفل ضحية الإهمال أو الخطر، ومن ثم تنفيذ العديد من المبادرات والحملات تستهدف الوقاية والحماية من منظور توعوي حقوقي، حيث يعكف المجلس دائما لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال في كل الأنشطة البرامج التي ينفذها.
السنباطي: القومي للطفولة يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للأطفال
السنباطي: القومي للطفولة يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للأطفال
السنباطي: القومي للطفولة يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للأطفال
السنباطي: القومي للطفولة يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للأطفال
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