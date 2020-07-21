لم يرتدوا كمامات.. ضبط 2053 سائق نقل جماعى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2053 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



