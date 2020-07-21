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حوادث

لم يرتدوا كمامات.. ضبط 2053 سائق نقل جماعى خلال 24 ساعة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:14 م
حملات على السائقين
حملات على السائقين
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2053 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
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