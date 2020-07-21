AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

6 أسباب رئيسية تدفع الزوجين لإجراء الحقن المجهري.. تعرف عليها

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:08 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
أكد الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن هناك مجموعة من الأسباب المختلفة تدفع الزوجين إلى اللجوء لعملية الحقن المجهري، يتمثل السبب الأول في إصابة الزوجة بانسداد قناتي فالوب والذي يتم الكشف عنه بإجراء أشعة الصبغة على الرحم والأنابيب، غير أن هناك بعض الحالات يفشل معها الجراحة لإصلاح عيوب قناة فالوب، ومن ثم سيكون الحقن المجهري هو الحل النهائي لهم.


وأوضح "الملا" أن السبب الثاني هو الحالات التي لم تنجح فيها ثلاث محاولات للتلقيح الصناعي، لأن حوالي 85% من الحالات الناجحة تحدث في الثلاث مرات الأولى، أما السبب الثالث فهو الحالات التي تعاني فيها الزوجة من ضعف التبويض الذي لا ينفع معه الوسائل المعتادة للتنشيط وكذلك الإصابة بتكيس المبايض، والسبب الرابع هو الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة التي ينتج عنها انسداد الأنابيب والتصاقها وفشلها في نقل البويضات.


وأشار استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية إلى أن ضعف خصائص السائل المنوي لدى الزوج يعد السبب الخامس وراء اللجوء لعملية الحقن المجهري، حيث يقل تركيز الحيوانات المنوية أو تقل حركتها، وحالات وجود أجسام مضادة لدى الزوجة أو الزوج، أما السبب السادس فهو ضعف مخزون المبيض الذي يحدث للزوجة غالبا بعد سن 37 سنة، وفي هذه الحالة يكون الحقن المجهري أنسب وسيلة للحصول على الحمل، فضلا عن ذلك هناك بعض الأسباب الثانوية الأخرى التي تدفع الزوجين لوسائل الإخصاب المساعد، حيث يرغبان في تحديد جنس المولود، أو الرغبة في فحص الأجنة فحصًا وراثيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري: العامل النفسي ضروري لنجاح عمليات الحقن المجهري

للحالات الميؤوس منها.. الطريقة الأفضل لعلاج مشاكل الذكورة الشديدة

طبيب يوضح خطوات التلقيح الصناعي

لتحقيق حلم الإنجاب.. تعرف على أبرز فحوصات الكشف عن تأخر الحمل.. وطرق علاج العقم عند الرجال

وداعا لعقم الرجال.. الحل المثالي لأمراض الذكورة

استشاري مناظير نسائية وعقم يكشف أسباب فشل الحقن المجهري وكيفية منعه

ترشيحاتنا

أخطاء يقع فيها المضحي تبطل ثواب الأضحية .. تعرف عليها

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

بتخفيض 20%.. الزراعة تعلن أسعار الأضاحي والحجز عن طريق الخط الساخن

وفاة شقيق عبد الحميد بسيوني.. والمدرب يغادر معسكر الطلائع

على جمعة يكشف عن 7 أعمال مستحبة في العشر من ذي الحجة

بملابس طيار.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ غير مقصود يشوه وجه العروس.. رقصة رومانسية لعروسين تتحول إلى كابوس

بعد تخفيض سعرها.. مواصفات بروتون ساجا 2020 proton saga.. صور

فيروس كورونا يتسبب في إيداع زوجين بالإقامة الجبرية في منزلهما.. اعرف القصة