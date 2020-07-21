علا رشدي تقترح حلا للتحرش.. فيديو



شاركت الفنانة علا رشدي فيديو جديدا عن التحرش، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".









وقالت علا رشدي : "الراجل بتحرش بالست لمجرد إنها ست مش عشان جميلة ولا أي سبب تاني، أنا شايفة الوعي والتعليم هما الحل ولازم يكون عندنا حصة نعرف الولاد فيها عن جسمهم ويا ريت نسمع ولادنا ونوعيهم من وهما صغيرين، ونعلمهم يثقوا في نفسهم ويكونوا أقوياء الشخصية".





وأضافت: "التحرش موضوع مهم جدًا محتاجة اتكلم معاكوا فيه وكان نفسي الصوت يبقى أوضح، بس آلة جز الأعشاب والزرع (معرفش اسمها ايه) اشتغلت ومخدتش بالي".

وحاز الفيديو على إعجاب الكثير، وجاءت التعليقات كالآتي: "الله ينور عليكي، عندك حق جدا، كلام مضبوط".









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وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.









كما شاركت في بطولة مسلسل بـ "100 وش" نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.