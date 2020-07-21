أجمل حاجه في حياتي.. منة فضالي تنشر صورة لوالدتها بعد خضوعها لعملية جراحية

نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات بعد خضوعها لعملية جراحية.

وعلقت منة فضالي ::" قائلة :"الحمد لله على سلامتك يا أجمل حاجة في حياتي".

تستأنف منة فضالي تصوير مشاهدها في فيلم " زنزانة 7 " الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.



