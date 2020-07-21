بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجهاز شئون البيئة

استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية اليوم الثلاثاء ، الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصريه ، والدكتور إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.





وشارك في اللقاء الوفد المرافق من الجهاز وهم الدكتور محمد مسعد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء ، الدكتور فاطمة بهاء الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الرئيس التنفيذي شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، أحمد شتا رئيس الإدارة المركزية لإدارة المناطق الساحلية، أحمد عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث.





وزار الوفد مبني تجميع واختبار الأقمار الصناعية بمقر وكالة الفضاء المصريه وتم شرح أقسام المبني بواسطة الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة وما تم إنجازة من أعمال انشائية والجدول الزمني للمشروع وزيارة المعامل الأخرى ( معمل الحمولة الفضائية _ معمل النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية ) .





وتحدث د. محمد القوصي ورحب بالحضور من جهاز شئون البيئة ودور الوكالة في التعاون مع الجهات المختلفة وحرص وكالة الفضاء المصرية علي التعاون مع جهاز شئون البيئة بأنة هو المستخدم النهائي والجهاز يعلم المطالب الذي يحتاجها و تكون الوكالة مسئولة عن تنفيذها وهذا يخدم أهداف التنمية المستدامة.





وتحدثت الدكتورة إيناس أبو طالب عن دور جهاز شئون البيئة وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية في المشروعات التي تخدم المجتمع المصري.

وفي ختام الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وكاله الفضاء المصرية وجهاز شئون البيئة لتنفيذ مشروعات مشتركة عن تأثير التغيرات المناخية علي مصر .