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أخبار العالم

الكرملين ينفي التدخل في الشؤون البريطانية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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أ ش أ
نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الاتهامات البريطانية الموجهة لبلاده بالتدخل في السياسة البريطانية، مؤكدا أن هذا لا أساس له من الصحة.
وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ -" حتى لو تضمن تقرير لجنة المخابرات بالبرلمان البريطاني بعض الاتهامات لروسيا، فإنها لا تستند إلى أية أدلة، وستكون مجرد اتهامات أخرى لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن الكرملين يراقب بشكل أساسي ما يحدث داخل روسيا ولا يتدخل في شؤون أية دولة أخرى. 
ونشرت لجنة المخابرات بالبرلمان البريطاني في وقت سابق اليوم تقريرًا حول التدخل الروسي في السياسة البريطانية. 


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