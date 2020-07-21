عبدالناصر محمد يقترب بقوة من تدريب بهلاء العماني





وبدأت المفاوضات بين عبدالناصر محمد ومسؤولي الفريق العماني منذ أكثر من شهر وشهدت شد وجذب بسبب الراتب الشهرى والجهاز الفنى المعاون له الذي سيعمل معه فى تدريب الفريق.





وسيصل وفد رسمى من نادى بهلاء إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل إتمام كافة الإجراءات وتوقيع العقود رسميًا قبل السفر طبقا للشروط التى حددها عبدالناصر محمد.





ويعد نادي بهلاء من أندية الوسط فى الدوري العماني وسبق وأن احترف به عدد من اللاعبين المصريين وآخرهم أحمد قطاوى لاعب نادى طنطا. .

اقترب عبدالناصر محمد المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر السابق من تولى المسؤولية الفنية لفريق بهلاء العماني خلال الفترة القادمة بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة للغاية فى الأونة الأخيرة.