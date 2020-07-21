AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتسلم وسام الطبقة الأولى للشهيدة سانت كاترين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:34 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
تسلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من الأب ميخائيل، وكيل دير سانت كاترين، وسام "الدير من الطبقة الأولى للشهيدة سانت كاترين"، وذلك خلال تفقده أعمال تطوير دير سانت كاترين.

وألقى الأب ميخائيل، وكيل دير سانت كاترين، كلمة عبر فيها عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء، وقال: "نرحب بكم وبزيارتكم لتفقد برنامج التطوير الذي أمر به الحبيب صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على الرغم من كثرة ارتباطاته، إلا أنه دائما ما يُبدي اهتمامه بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء".

 وأضاف وكيل دير سانت كاترين: هذا هو أقدم دير مسيحي على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن الدير تم بناؤه تكريمًا للنبي موسى الذي كلم ربه، ولأول مرة تتقابل الأرض مع السماء، وكانت إرادة الله لهذا المكان المبارك أن تلتقي الأديان السماوية الثلاث التي نزلها الله على البشرية واختار هذا المكان ليكون في مصر.

وفي كلمته، قدم وكيل دير سانت كاترين الشكر إلى رئيس الوزراء والحكومة لاهتمامها وحماية مختلف الشعائر الدينية على أرض مصر المباركة، داعيًا الله أن يتراجع الفيروس المنتشر لعودة السياحة الدينية مرة أخرى.

وفي ختام كلمته، قال الأب ميخائيل لرئيس الوزراء: "لكم تحياتنا واحترامنا المتواضع من داخل دير سانت كاترين، ونُهدي لكم وسام الدير من الطبقة الأولى للشهيدة سانت كاترين، ولكم منا دوام الصحة والعافية ونجاح أعمالكم الوطنية، والتقدم، والقوة، والسلام، والمباركة من الله، وخاصة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقدم رئيس الوزراء الشكر للأب ميخائيل ولكل رهبان الدير على حفاوة الاستقبال، مُشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بتطوير الدير وكذا المدينة كلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حدوتة مصرية.. كيف احتفل دير سانت كاترين برمضان مع المسلمين في ظل كورونا

بعد حديث السيسي عنها.. ماذا تحتاج سانت كاترين لتطويرها؟

مدبولي يتفقد دير سانت كاترين بجنوب سيناء

تتكلف ٤٠ مليون جنيه.. مدبولي يتفقد أعمال المرحلة الأولى من تطوير مدخل دير سانت كاترين والمنطقة المحيطة

ترشيحاتنا

الداخلية تمهل مالكي السيارات 3 أشهر.. غرامة 8000 جنيه بسبب الملصق الإلكتروني

التعليم : ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2020 .. بعد العيد

خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. عبد الغفار يستعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

خطأ غير مقصود يشوه وجه العروس.. رقصة رومانسية لعروسين تتحول إلى كابوس

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب.. اعرف التفاصيل

بمشاركة السيسي .. اليوم قمة إفريقية مصغرة حول سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. أنابيلا هلال بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

بعد تعرضها للضرب.. 20 صورة لـ أماني السويسي خلال الفترة الأخيرة

دراسة: النساء الأقل استخداما للمكياج هن الأكثر سعادة