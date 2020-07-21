11 جنيه زيادة .. أسعار الذهب بختام التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء بمتوسط 11 جنيها مقارنة بما كانت عليه أمس الإثنين، لدي محالات الصاغة.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدى محالات الصاغة نحو 817 جنيها مقابل 806 جنيهات أمس، بفارق 11 جنيها.
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عيار 21 بــ808 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدى محالات الصاغة نحو 817 جنيها مقابل 806 جنيهات أمس، بفارق 11 جنيها.
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عيار 21 بــ808 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو934 جنيها بعد أن كان 921 جنيها ، بفارق 13 جنيها.
بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 700 جنيه بعد أن كان 691 جنيها أمس بزيادة بلغت 8 جنيهات.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 545 جنيها، مقابل 537 جنيها بفارق 8 جنيهات.
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6535 جنيها و أوقية الذهب نحو 29.04 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 933.714 ألف جنيه.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.