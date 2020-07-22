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اقتصاد

الذهب مستقر في مستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:01 ص
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
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محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في مصر  بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع شهدته أمس الثلاثاء بمتوسط 11 جنيها مقارنة بما كانت عليه أمس الثلاثاء، لدى محالات الصاغة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة نحو  817 جنيها.
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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو934 جنيها. 

بلغ  سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 700 جنيه

ووصل  سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 545 جنيه، مقابل  537 جنيها  بفارق 8 جنيهات.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6535 جنيها و أوقية الذهب نحو 29.04 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 933.714 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.


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