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سباق لقاح كورونا ينحصر بين 3 مختبرات فقط.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:57 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة الحدث تقرير فيديو يوضح قيام الدولة بالعمل للتوصل لـ لقاح لفيروس كورونا المستجد، بعد أن ارتفعت حالات الوفاة فى معظم الدول.

وأكدت القناة أن هناك زحام بين الأبحاث و الدراسات التى تؤكد توصلها لنتائج مميزة لـ لقاح كورونا، ولكن الأفضل ثلاث أبحاث.

وأوضحت القناة أن  تقرير لنيويورك تايمز ذكر أن التنافس َ بين مراكز الأبحاث لإيجاد لقاح لفيروس كورونا انحصر الآن بين ثلاث ِ مختبراتٍ فقط ، أظهرت تجاربها نتائجَ واعدة.

وتابعت القناة أن أكثر العقارات التى تؤكد أنها توصلت لـ اللقاح كان "  أكسفورد بمشاركة الحكومة البريطانية و شركة " Astra zeneca".

وفى سياق آخر أوضحت دراسة ألمانية-صينية حديثة، أن مرضى كورونا يمتلكون عددا كبيرا من الأجسام المضادة بصفة مستمرة، مما تساعدهم على عدم  الإصابة بعدوى فيروس كورونا مجددا.

وأضاف عالم الفيروسات الألماني أولف ديتمر، مدير معهد علم الفيروسات بمستشفى إسن الجامعي، ان الأجسام المضادة تتواجد بشكل طويل داخل جسم المصابين، كما انها تزال نشطة بيولوجيا لدى أكثر من 80% من المرضى، حتى بعد مرور ستة أشهر من إصابتهم، وهذه الأجسام المضادة قادرة على أن تجعل الفيروس غير ضار.

كما شملت هذه الدراسة 327 من المصابين بـ فيروس كورونا، في مدينة ووهان الصينية، وهم يندرجون ضمن أولى المصابين بالفيروس في العالم، ومن المقرر عرض نتائج الدراسة على مجلة علمية متخصصة خلال الأيام القادمة للمراجعة.
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