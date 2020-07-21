بسبب العدوى.. متعافية من كورونا تروي تفاصيل معاناتها من تساقط الشعر

سلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على معاناة مريضة متعافية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من تساقط شديد للشعر ناجم عن إصابتها بهذه العدوى المميتة.





وتحدثت هذه السيدة "جريس دودلي"، وهي في العقد الثالث من عمرها، عن تفاصيل معاناتها من هذه المشكلة، موضحة أنها أمضت قرابة أسبوعين في المستشفى إثر انتقال عدوى " كورونا " إليها من والدها الذي أودى المرض بحياته في نهاية المطاف؛ وبعد مضي أكثر من شهر على مغادرتها المستشفى، بدأت تلاحظ تساقط شعرها بشكل كثيف دون وجود أي سبب واضح لذلك.









وقالت "دودلي"، وهي من مقاطعة "إسكس" الواقعة في شرق إنجلترا، في تصريح لصحيفة "ديلي ميل" إنها فقدت حوالي 55 في المائة من شعرها ومازالت تفقد المزيد بصورة يومية.





وأشارت إلى أنها علمت من أحد الخبراء في مجال صحة الشعر أن مشكلة تساقط شعرها مرتبطة بـ" كوفيد-19 "، حيث أوضح لها الخبير أن التساقط الكثيف للشعر يحدث نتيجة لأن الجسم كان قريبًا جدًا من الموت، لدرجة أنه بدأ في إغلاق البصيلات في فروة الرأس في محاولة للحفاظ على الطاقة من أجل الوظائف الأساسية.





وعلمت "دودلي" كذلك بأنها ستستمر في فقدان شعرها قبل أن يبدأ في النمو مرة أخرى في غضون عام تقريبًا؛ وأكدت أن هذه الحالة أثرت على حالتها النفسية واضطرتها إلى ارتداء شعر مستعار.





يشار إلى أن متعافين آخرين من الفيروس شاركوا تجاربهم مع التساقط الكثيف للشعر عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وغيره من منصات التواصل الاجتماعي.





ونقلت "ديلي ميل" عن خبيرة متخصصة في مجال تشخيص وعلاج أمراض واضطرابات الشعر وفروة الرأس وتُدعى "إيفا برودمان"، قولها إنه من الممكن أن يكون هؤلاء المرضى يعانون من حالة تُعرف باسم "Telogen effluvium" أو "تساقط الشعر الكربي"، والتي تحدث نتيجة لعدد من العوامل المحتملة، ومن بين هذه العوامل ارتفاع درجة الحرارة المستمر، والذي يعد أحد الأعراض الشائعة لفيروس "كورونا".









وبالنسبة إلى "دودلي"، فإن درجة حرارتها كانت قد وصلت بالفعل إلى 40 درجة عند نقلها إلى المستشفى.





وأكدت الخبيرة في الوقت ذاته أنه يمكن التعافي من هذه الحالة مع التشخيص والعلاج السليم، مشيرة إلى أنها تعاملت شخصيًا مع 7 حالات مماثلة ناجمة عن فيروس "كورونا".



