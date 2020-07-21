الزمالك .. من "ناديك يناديك" إلى صرح عالمي

منذ أيام قليلة أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، بقيادة المستشار مرتضى منصور، عن أهم وأضخم مشروع فى تاريخ القلعة البيضاء، وهو الصرح الرياضى العالمى، المقرر إقامته فى مدينة 6 أكتوبر، ويضم فرع النادى الجديد، وستاد على أحدث طراز، يسع حوالى 40 ألف كرسى، وصالة مغطاة، ومستشفى رياضى متخصص فى علاج إصابات الملاعب، وفندق، ومنطقة ترفيهية متكامله، ومجمع حمامات سباحة، ومجموعة من الملاعب الفرعية.





الشركة المسؤولة عن بناء الفرع الجديد والاستاد من أكبر الشركات العاملة فى هذا المجال، وخلال الفترة السابقة، تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولى نادى الزمالك والشركة المنفذة، لاستعراض الرسم التوضيحى للمشروع ومناقشة تفاصيل العقود الخاصة بالاتفاقية بين النادى والشركة، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الفترة القادمة.





وبمجرد الإعلان عن فتح باب الاشتراك فى عضوية فرع النادى بـ 6 أكتوبر، بادر عشاق الزمالك بتقديم طلبات العضوية، وقرر مجلس الزمالك تقسيمها لثلاث فئات كل فئة 3 آلاف عضو، وتتراوح تكلفة العضوية بين 60 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه، لأول 9 آلاف عضو، وبحسبة بسيطة من المتوقع أن تضخ عضويات الفرع الجديد حوالى 650 مليون جنيه، مما يساهم بجزء كبير فى إنجاز الفرع الجديد والاستاد.





بصراحة شديدة الزمالك يعيش ثورة إنشائية لم تحدث خلال عهود سابقة، ومن فترة لأخرى نشاهد إنجازا جديدا داخل النادى، وبعد أن تم افتتاح العديد من المنشآت، آخرها صالة الچيم الجديدة، سيتم خلال أيام إفتتاح المسجد الكبير المقام على مساحة 1200 متر، وهو ثانى مسجد يقام داخل النادى، بجانب افتتاح فندق اللاعبين الذى تم تشييده داخل المقر الرئيسى للقلعة البيضاء.





كما شهد النادى إحلال وتجديد عدد من الملاعب والصالات وتم تطويرها بشكل هائل خلال الفترة الأخيرة، مثل ملاعب التنس، وصالة التايكوندو، وصالة محمد حسن حلمى المخصصة للألعاب الجماعية السلة واليد والطائرة، إلى جانب الفرع النهرى الذى تم افتتاحه منذ عامين تقريبا، وبعد نادى الزمالك الوحيد بين أندية مصر الذى يضم 18 حمام سباحة.





وقبل 6 شهور تقريبًا افتتح النادى قناته الفضائية، التى ولدت عملاقة، ويتابعها الملايين من جماهير الكرة فى مصر، والوطن العربى، وهى المنبر الإعلامى الذى كان حلم الزملكاوية، وبات الآن يدافع عن الكيان، وحائط لمن يتربصون بالنادى، وفى نفس الوقت تدر ربحًا كبيرًا من خلال الاعلانات التى تذاع عبر القناة.





كما استطاع مجلس الإدارة الحالى، سداد كافة استحقاقات الضرائب والتأمينات، والوفاء بمستحقات اللاعبين القدامى من أيام مجلس ممدوح عباس وتقدر بحوالى 200 مليون جنيه، حيث تم دفعها بالكامل، أضف إلى هذا تأجير العديد من المحلات بسور النادى بمبالغ ضخمة كانت فى الماضى "بملاليم".





بالإضافة إلى إبرام صفقات جديدة متميزة، وتجديد عقود بعض اللاعبين، والوفاء بكافة إحتياجات الفرق الرياضية المادية، مما كان له أثر طيب فى حصد العديد من البطولات والألقاب آخرها حصد بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى، وبات الفريق الأبيض أمنية عدد كبير من اللاعبين المتميزين.





إذن نحن أمام إنجازات هائلة، وعمل رائع وجهد كبير ومحترم من مجلس إدارة النادى، بقيادة المستشار مرتضى منصور، من حيث حصد البطولات وإنجاز المشروعات العملاقة، مما جعل الزمالك فى مصاف الأندية العالمية، بعد أن كان شعار رؤساء النادى السابقون "ناديك يناديك".





الإنجازات العديدة التى حققها مجلس إدارة الزمالك، أصاب المتربصين بالنادى فى مقتل، وظهرت كراهيتهم وحقدهم الدفين تجاه الزمالك، وراحوا يروجون الشائعات والأكاذيب ضد رئيس النادى، ويبثون سمومهم لإيقاف مسيرة القلعة البيضاء التى تسير بخطى ثابتة على طريق العالمية.



