AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هل ستزداد أعداد الجمهور فى السينمات بقدوم عيد الأضحى؟.. مدير عام غرفة صناعة السينما يرد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

قال سيد فتحي، مدير عام غرفة صناعة السينما، بأنهم ملتزمون فى العيد بقرار مجلس الوزراء وهو السماح بدخول 25% من الجمهور لقاعات السينما، مشيرا إلى أنه ليس هناك إتجاه لزيادة الأعداد، والأمر ليس في يده،وعليه إحترام القوانين.


وأما بشأن فتح قاعات سينما فى أماكن مفتوحه، بأعداد أكبر، قال أن هذا الأمر ليس متاحا وانه سيتكلف مصاريف باهظة ، لافتا إلى أن المنتجين سيكونون ملتزمون بعرض فى الدول العربية، فكيف سيتم تطبيق هذا الأمر هناك أيضا، وأكد أنه حتى الأن ينتظر هل هناك أفلام ستتواجد بالفعل أم لا. 


أقرأ أيضا..(بعد صاحب المقام.. هل تسحب المنصات الإلكترونية البساط من السينمات في ظل أزمة كورونا؟)


وعلى الجانب الأخر اتجه المنتجين لباب جديد وهو المنصات الإلكترونية، فقد قرر المنتج محمد السبكي عرض فيلمه الجديد ضاحب المقام عبر أحد المنصات الإلكترونية بدلا من السينما.


وأعلن ذلك الفنان "آسر ياسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال  أن الفيلم سيبدأ عرضه على منصة "شاهد vip" لأول مرة في الشرق الأوسط، في 30 يوليو الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفة صناعة السينما: اجتماع الأحد لاتخاذ قرارات فتح دور العرض

غرفة صناعة السينما تنتظر رد رئاسة الوزراء على طلبها بزيادة نسبة الإشغال

آسر ياسين يعلن موعد عرض فيلم "صاحب المقام" على شاهد vip

بعد صاحب المقام.. هل تسحب المنصات الإلكترونية البساط من السينمات في ظل أزمة كورونا؟

السينما على المنصات الإلكترونية بعد "صاحب المقام".. الشناوي: المنتجون يحاولون تجنب خسائر الإغلاق.. السبكي: تجربة مميزة

قبل بدء عرضه.. أحمد السبكي يروج لـ "صاحب المقام" ببوستر جديد |شاهد

ترشيحاتنا

دفع حياته ثمن الحفاظ على حرمة منزله.. أقوال الشهود في مقتل عامل ببولاق الدكرور

سوسن بدر تعلق على أغنية لك يا مصر السلامة

كورونا يحرم السعوديين من عادة يوم الخليف

النهضة تهدد بالفوضى إذا تم استبعاد الحركة من الحكومة الجديدة

نقابة المهن الموسيقية تصدر بيانا بشأن إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال

بمشاركة الرئيس السيسي.. انطلاق قمة أفريقية افتراضية مصغرة حول سد النهضة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر غياب الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون عن حفل زفاف ابنة عمه الأميرة بياتريس

بـ الفسفوري الجريء.. نجوى كرم بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

مفاجأة.. الأجسام المضادة لمصابي كورونا توفر مناعة طويلة ضد الفيروس