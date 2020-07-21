هل ستزداد أعداد الجمهور فى السينمات بقدوم عيد الأضحى؟.. مدير عام غرفة صناعة السينما يرد

قال سيد فتحي، مدير عام غرفة صناعة السينما، بأنهم ملتزمون فى العيد بقرار مجلس الوزراء وهو السماح بدخول 25% من الجمهور لقاعات السينما، مشيرا إلى أنه ليس هناك إتجاه لزيادة الأعداد، والأمر ليس في يده،وعليه إحترام القوانين.

وأما بشأن فتح قاعات سينما فى أماكن مفتوحه، بأعداد أكبر، قال أن هذا الأمر ليس متاحا وانه سيتكلف مصاريف باهظة ، لافتا إلى أن المنتجين سيكونون ملتزمون بعرض فى الدول العربية، فكيف سيتم تطبيق هذا الأمر هناك أيضا، وأكد أنه حتى الأن ينتظر هل هناك أفلام ستتواجد بالفعل أم لا.





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وعلى الجانب الأخر اتجه المنتجين لباب جديد وهو المنصات الإلكترونية، فقد قرر المنتج محمد السبكي عرض فيلمه الجديد ضاحب المقام عبر أحد المنصات الإلكترونية بدلا من السينما.

وأعلن ذلك الفنان "آسر ياسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال أن الفيلم سيبدأ عرضه على منصة "شاهد vip" لأول مرة في الشرق الأوسط، في 30 يوليو الجاري.