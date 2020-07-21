بعد أغنية حمو بيكا.. طريقة عمل الباتون ساليه بـ 3 وصفات مختلفة

اكتسب الباتون ساليه شهرة واسعة بين رواد السوشيال ميديا، بعد غناء مطرب المهرجانات حمو بيكا وتعثره لنطق الباتون سالية.





الباتون الساليه واحد من أشهر المخبوزات الشرقية التي تتواجد في المناسبات وأعياد الميلاد، كما أنه يفضل الكثير من الأشخاص تناوله في الصباح مع كوب من الشاي الساخن.





ومن خلال التقرير التالي نستعرض طريقة عمل الباتون ساليه..





مكونات الوصفة الأولى :

2 كوب دقيق.

نصف معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع كوب سمن او زبدة.

نصف كوب ماء.

سمسم.





طريقة عمل الباتون ساليه :

1- خلط الدقيق والملح والبيكنج باودر مع السمن.

2- نقوم بالتقليب المستمر.

3- إضافة الماء شيئا فشيئا.

4- التقليب لمدة ربع ساعة حتى تتماسك العجين.

5- نترك العجين نصف ساعة فالثلاجة.

6- تقطيع العجين لقطع متساوية ونشكلها بالطول.

7- رش السمسم على الوجه.

8- نضعها في الفرن على درجة حرارة 170 حتى الإحمرار.





مكونات الوصفة الثانية:

كوب دقيق اسمر.

كوب دقيق ابيض.

معلقه كبيرة زيت.

معلقه كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

رشة سكر.

ماء دافي للعجن.

بيضه.

فلفل أسود.





طريقة عمل الباتون ساليه :

1- خلط جميع المقادير مع بعضها البعض.

2- إضافة الماءعلى مراحل.

3- تشكيل العجين على هيئة كرات.

4- نترك العجين لمدة ساعة.

5- نقسم العجين كرات صغيرة ونفردها بالطول.

6- رص العجين في في صينيه بها ورق زبدة.

7- ندهن الباتون ساليه بالبيضه المخفوقه مع رشه فلفل أسود.

8- نقوم بوضعها في الفرن حتى تتغير لونها.





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مكونات الوصفة الثالثة:

3 كوب دقيق أبيض.

كوب إلا ربع زبدة لينة.

كوب إلا ربع ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة ملح.





طريقة عمل الباتون ساليه:

1- نضع الماء والزبدة في إناء مناسب على نار هادئة.

2- نترك المكونات على النار حتى الذوبان.

3- نضع الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونخلطهم في الخلاط الكهربائي.

4-نضيف خليط الماء مع الزبدة إلى البولة، ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

5- ندهن بولة نظيفة بالزيت، ونضع فيها العجينة، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

6- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة.

7- نأخذ مقدار كرة صغيرة من العجين، وعلى سطح صلب نشكله على هيئة أصابع طولية ورفيعة، ونغمس أحد جوانبه في الكمون، ثم نرصه 8- في بولة صغيرة، نخفق البيضة والحليب، وندهن بها الباتون ساليه، ونتركه لمدة 10 دقائق.

9- ندخل الباتون ساليه الفرن لمدة 10 دقائق وحتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.

10- نخرج الباتون ساليه من الفرن، ونرفعه من الصواني، ثم نتركه حتى يبرد تمامًا.