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رياضة

4 عوامل ترجح كفة النادي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أوصت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أمس الإثنين، بإعادة النظام القديم لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بحيث يقام على مباراتين.. الذهاب والإياب في دولتي الفريقين.

قرار الكاف جاء بعد ضغط مصري لمنع إقامة ما تبقى من مباريات في البطولة على أرض المغرب، بحيث يتواجد في دور نصف النهائي فريقين مصريين وهما قطبا الكرة في البلاد، الأهلي والزمالك، فإقامة المباريات في المغرب فقط يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

الكاف لم يحدد بشكل رسمي مواعيد مباريات دوري نصف النهائي، لكن مباراتي الذهاب ستقام في أواخر شهر سبتمبر بالمغرب، على أن تقام العودة في مطلع شهر أكتوبر بالقاهرة.

ونركز في ذلك التقرير على مباراة فريقي الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، ونسرد فيها العوامل التي ترجح ممثل مصر أمام خصمه الودادي.

- مباراة العودة في مصر واحتمالية تواجد الجمهور

يستضيف نادي الوداد كما ذكرنا نظيره النادي الأهلي في المغرب أولًا في مباراة الذهاب، في أواخر شهر سبتمبر، وهنا تكمن أحد العوامل التي ترجح كفة الأهلي أمام خصمه، فالأهلي سيستضيف الوداد بمصر في مباراة الإياب، مع وجود احتمالية لحضور جماهيري لكن لم يتم تأكيد ذلك الأمر بانتظار تطورات فيروس كورونا، وهي ميزة كبيرة للنادي الأهلي على حساب الوداد

- 7 لاعبين على الأقل خارج الوداد قبل مباراة الأهلي
محمد الناهيري نجم الفريق المغربي الأول انتهى عقده بالفعل مع الوداد بنهاية شهر يونيو، كما أن اللاعب رفض فكرة تمديد عقده لنهاية الموسم بحسب قرار الفيفا بتمديد عقود اللاعبين المنتهية عقودهم لنهاية الموسم.

الناهيري وضع فريقه في ورطة كبيرة قبل مباراة الأهلي، اللاعب أيضًا عرض مبالغ خيالية للتجديد وهو الأمر الذي رفضته إدارة الوداد، وقررت أن تشكو اللاعب للفيفا، وسيكون اللاعب خارج مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي حيث يرفض اللاعب المشاركة فيهما.

لاعبين آخرين طلبا فسخ تعاقدهما مع النادي، وهما جويل مادندو وأمين تيغزوي، وكل ذلك قد يؤثر بالطبع على استقرار الفريق، بالإضافة لانتهاء عقود كل من الحارس ياسين الخروبي، وإبراهيم النقاش قائد الفريق، وعادل الراحيلي ومحمد رحيمي الذي انتهت فترة إعارته من شباب المحمدية، أي أن الفريق سيكون منقوصًا من خدمات 7 لاعبين أمام الأهلي

- الأهلي كامل العدد أمام الوداد 
قد يكون النادي الأهلي محظوظًا بتأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا، فهذا الأمر أدى لتعافي جميع المصابين في الفريق الأول، وجاهزية اللاعبين بالكامل لمباراة الوداد، وستكون الفرصة مواتية لرينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي لاختيار التشكيل الأمثل أمام الوداد بدون غيابات بداعي الإصابة

- دافع الثأر من نهائي 2017
الأهلي يدخل مباراته أمام الوداد بدافع الثأر من خسارته أمام نهائي بطولة عام 2017، فالأهلي تأهل للنهائي وخسر من الوداد، بعد أخطاء تحكيمية واضحة من الجامبي بكاري جاساما، وستكون الفرصة مواتية أمام لاعبي المارد الأحمر لتعويض تلك الخسارة والأخذ بثأرهم من الوداد.
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