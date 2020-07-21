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مرأة

بظهر مكشوف.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:26 م
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية مريم أوزرلي على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة جذابةوانثوية، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.


وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي بفستان من القماش مكشوف من الظهر باللون الأصفر المنقوش بالورود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت مريم اوزرلي بلم شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية و ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف مريم اوزرلي في وضع الماكياج، واكتفت بختيار طلاء الأظافر باللون الأحمر الناري.

وأبرزت مريم اوزرلي إطلالتها ببعض الإكسسوارات؛حيث ارتدت ساعة يد باللون الذهبي على يديها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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