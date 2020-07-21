بظهر مكشوف.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

جذابةوانثوية، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.

على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

بلم شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية و ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.