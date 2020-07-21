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مرأة

5 أنواع من البذور تزيد حليب الثدى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:01 م
5 انواع من البذور
5 انواع من البذور تزيد حليب الثدى
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اسماء محمد
تلعب الرضاعة الطبيعية دورا مهما فى تكوين الطفل ونموه وتجعله فى المستقبل يتمتع بصحة ومناعة قوية وقدرات ادراكية ، لكن للأسف بعض النساء لايستطعن إرضاع أطفالهن بسبب عدم إفراز حليب الثدى بكمية كافية.

ولكى تتمكن المرأة من الحفاظ على صحة طفالها، نقدم اشهر 5 بذور تزيد حليب الثدى بدون ادوية، وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى"
-بذور الحلبة من اقوى طرق زيادة حليب الثدى فعلى المراة نقع ملعقة صغيرة من البذور طوال الليل وغليها في صباح وشربه. 
-بذور كروم  تساعد فى علاج المغص وزيادة الحليب وطريقة استخدمها هى نقع ملعقة صغيرة منها طوال الليل وتناولها في الصباح.
- بذور الكمون تستخدم بطرق متعددة سواء تناولها كمشروب دافئ او اضافتها للطعام فهى تزيد حليب الثدى بعد الولادة.
- بذور الشمر  تزيد حليب الثدى وتعالج مشاكل الهضم ويتم تناولها بطرق كثيرة لكن يفضل مضغها بعد الطعام .
- بذور السمسم تساعد فى زيادة إفراز الحليب عند تناولها يوميًا . 
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