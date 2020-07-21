5 أنواع من البذور تزيد حليب الثدى

تلعب الرضاعة الطبيعية دورا مهما فى تكوين الطفل ونموه وتجعله فى المستقبل يتمتع بصحة ومناعة قوية وقدرات ادراكية ، لكن للأسف بعض النساء لايستطعن إرضاع أطفالهن بسبب عدم إفراز حليب الثدى بكمية كافية.





ولكى تتمكن المرأة من الحفاظ على صحة طفالها، نقدم اشهر 5 بذور تزيد حليب الثدى بدون ادوية، وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى"

-بذور الحلبة من اقوى طرق زيادة حليب الثدى فعلى المراة نقع ملعقة صغيرة من البذور طوال الليل وغليها في صباح وشربه.

-بذور كروم تساعد فى علاج المغص وزيادة الحليب وطريقة استخدمها هى نقع ملعقة صغيرة منها طوال الليل وتناولها في الصباح.

- بذور الكمون تستخدم بطرق متعددة سواء تناولها كمشروب دافئ او اضافتها للطعام فهى تزيد حليب الثدى بعد الولادة.