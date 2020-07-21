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ديني

الفرق بين آية "أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ" وقوله "أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ".. داعية يجيب.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:08 م
القرآن الكريم
القرآن الكريم
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محمد شحتة
كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن الفرق بين معنى قوله تعالى (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) وقوله (وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ).


وقال عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن معنى (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) هو المقصود بها العشر الأول من ذي الحجة من الأول حتى العاشر.

وأشار إلى أن معنى قوله (وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ) هى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وأوضح أن يوم عرفة هو أكثر يوم يعتق الله فيه الرقاب من النار.
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