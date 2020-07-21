داعية: العشر الأول من ذي الحجة الأعظم عند الله لهذه الأسباب.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن العشر الأول من ذي الحجة من أعظم الأيام عند الله عزوجل.





وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الله أقسم بالعشر الأول من ذي الحجة والله تعالى عظيم والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فيقول تعالى (وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ).





كما يقول الله تعالى (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ) وهذه أيضا فسرها العلماء بأنها العشر الأوائل من ذي الحجة. وتابع: جمهور المفسرين قالوا بأن الليالي المقصودة في الآية الكريمة هو العشر الأول من ذي الحجة،



