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رياضة

قبل عودة الدوري .. الاتحاد السكندري وطنطا يكسران الإجراءات الاحترازية .. صور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:12 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري وطنطا
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محمد سمير

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف مع مضيفة طنطا إيجابيا بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب النادي السكندري بقر فرع سموحة في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري الممتاز عقب توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وارتكب لاعبو الفريقين كارثة كبيرة قبل انطلاق المباراة الودية بينهما بعدما كسروا قواعد التباعد الاجتماعي وتجاهلوا الإجراءات الاحترازية التي نص عليها اتحاد الكرة .

 

و كسر الفريقان الإجراءات الاحترازية حيث تبادل الجميع الأحضان، وجلسوا في مجموعات في مشهد يخالف تماما قواعد التباعد أثناء انتظارهم لمعرفة نتائج المسحة الخامسة للاعبين .


وكان طاقم تحكيم المباراة قرر تأجيل انطلاق اللقاء لمدة نصف ساعة لانتظار نتائج المسحة التي تتم قبل خوض المباراة وذلك ضمن إطار الاجراءات الاحترازية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قبل عودة الدوري .. الاتحاد السكندري وطنطا يكسران الإجراءات الاحترازية .. صور
قبل عودة الدوري .. الاتحاد السكندري وطنطا يكسران الإجراءات الاحترازية .. صور
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