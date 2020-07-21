بسبب مسحة كورونا .. تأجيل انطلاق مباراة الاتحاد السكندري وطنطا
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:47 م
الاتحاد السكندري
قرر طاقم التحكيم المكلف بإدارة لقاء الإتحاد السكندري
وطنطا الودي تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة لحين معرفة نتائج المسحة الخامسة للاعبين والتي تتم قبل خوض المباراة وذلك ضمن إطار الاحتياط الاحترازية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
خوض اليوم الفريق الأول الكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مبارياته الودية أمام نادي طنطا
خلال المعسكر الغلق والمقام ببرج العرب استعدادا لعودة الدوري المصري من جديد عقب توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم .
وفي سياق آخر اجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى مع قطاع الناشئين لكرة القدم مساء الاثنين"، في حضور إمام محمدين رئيس القطاع وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمود القاضى عضو المجلس وجاسر شمس المدير التنفيذي وأيمن عوض مدير فرع سموحة .
وأكد محمد مصيلحى
خلال الاجتماع أن كل من عمل بالقطاع الموسم الماضى هو ابن أبناء النادى وقدم كل ما لديه من خبرات.
وأعرب مصيلحى عن ثقته فى قدره إمام محمدين ورفاقه فى الجهاز على إحداث طفرة كبيرة فى القطاع هذا الموسم تليق باسم الاتحاد السكندرى وتاريخه الكبير .
وأضاف رئيس الإتحاد السكندرى أن الإدارة ستساند قطاع الناشئين وستدعمه بقوة من أجل تحقيق نتائج طيبة".
واختتم مصيلحى كلامه بقوله: "الأجهزة الفنية بالقطاع ستكون فى حالة تقييم دائم ومستمر بالتنسيق مع رئيس القطاع ".