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رياضة

رئيس نادي طنطا : الحالات الإيجابية تتعافى .. والمسحة الثالثة سلبية.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:55 م
فايز عريبي
فايز عريبي
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عمرو ابوبكر
كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا، عن نتائج المسحة الثالثة للفريق، للكشف عن فيروس كورونا، التي ظهرت مساء الأربعاء. 


وكانت المسحتان الأولى والثانية اللتان أجراهما فريق طنطا كشفتا عن وجود 7 حالات إيجابية.


وأضاف عريبي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، أن حالة الـ7 حالات التي ظهرت إيجابية عينتها، تتحسن، موضحا أن الأعراض التي ظهرت على جميع الحالات كانت خفيفة.


وتابع: نتيجة المسحة الثالثة لنادي طنطا جاءت سلبية بالكامل دون ظهور اي حالة ايجابية. 


وأشار رئيس طنطا الى أن الفريق يخوض أول تدريب يوم الخميس، استعدادا لاستئناف الدوري في الأسبوع الثاني من أغسطس.
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