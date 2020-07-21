كارتيرون لـ ناشئي الزمالك: الفرصة قادمة وعليكم الاجتهاد

وعد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، اللاعبين الناشئين المتواجدين بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في الفترة الحالية.





وطالب "كارتيرون"، ناشئي الزمالك بالتركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات للظهور بمستوى متميز والحصول على فرصة المشاركة في المباريات.





ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش غدا، الأربعاء، باستاد برج العرب في الخامسة مساءً في ثاني التجارب الودية للفريق بمعسكره الحالي في الإسكندرية.





كان الزمالك حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.



