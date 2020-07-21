ننشر خطة التموين لضبط الأسعار ومنع الغش خلال الأوكازيون الصيفي

أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، التموين أن وزارة التموين ستكثف حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرا إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.
وأشار حسام الدين، إلى توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار وأن تكون عروض حقيقية وليست وهمية على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين.
وقرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفى اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يوليو ولمدة شهر.
والقرار الوزارى الصادر نص على أن يكون لكل محل اسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.
كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.
وقال حسام الدين،في إن الباب مفتوح أمام مشاركة جميع المحال التي ترغب المشاركة من خلال التقدم بطلب رسمي مرفق المستندات للمشاركة في الأوكازيون.
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وأشار حسام الدين، إلى توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار وأن تكون عروض حقيقية وليست وهمية على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين.
وقرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفى اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يوليو ولمدة شهر.
والقرار الوزارى الصادر نص على أن يكون لكل محل اسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.
كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.