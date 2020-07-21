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وزير التعليم العالي: 31 مستشفى جامعيا لعلاج كورونا انخفض إشغالها لأقل من 50% ..فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:40 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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محمود محسن
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك انخفاضا في إصابات كورونا وندرس تشغيل المستشفيات على وضعها قبل كورونا، مع الإبقاء على البعض الآخر على وضعها الحالي لحين تجاوز الأزمة.

وأضاف "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن 31 مستشفي جامعيا لعلاج مصابي كورونا انخفض إشغالها لأقل من 50% الوقت الحالي.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن وزارة الصحة كانت فى خط المواجهة الأول لفيروس كورونا، وهناك تنسيق كبير معها، وسيتم توثيق جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن التعليم ما بعد كورونا يختلف عن التعليم النمطى الذى اعتدنا عليه، معلقا "يومين فقط لطلاب الكليات النظرية خلال العام الدراسي الجديد".

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