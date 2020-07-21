خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء من مقره بالمستشفى

عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر الاتصال المرئي بتقنية الفيديو كونفرانس.





وترأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.





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وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.



