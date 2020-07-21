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أخبار العالم

خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء من مقره بالمستشفى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:35 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
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شيماء مصطفى
عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر الاتصال المرئي بتقنية الفيديو كونفرانس.

وترأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

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وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.

عقب ذلك اطمأن مجلس الوزراء، على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، من أجل التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات.
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