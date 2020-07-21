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مجدي بوذينه: الغنوشي الإخواني متخابر ويتعاون مع جهات أجنبية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:53 م
النائب مجدي بوذينه
النائب مجدي بوذينه نائب البرلمان التونسي
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عادل نصار
شن النائب مجدي بوذينه نائب البرلمان التونسي، هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين.

وقال بوذينه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن بداية الإصلاح في تونس سيكون عند خلع الغنوشي، لافتا إلى ان الرئيس التونسي قيس سعيد لديه صلاحيات يمكن استخدامها دستوريا.

وتابع النائب مجدي بوذينه نائب البرلمان التونسي، أنه شرحنا له كل ما فعله الغنوشي الارهابي ولم يتحرك، مستدركا أن الغنوشي متخابر ويتعاون مع جهات اجنبية ويقوم بكل شئ لزعزعة الأمن القومي التونسي.

وتابع أن أعضاء حزب النهضة التونسي مستعدين لفعل كل شيء لخدمة تنظيمهم الإخواني، مستدركا أنه سوف نتصدى لهم ولمشروعهم ضد الدولة التونشية وسنكون مثل الشوكة في ظهرهم.


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