كيف استفادت مصر من ثورة 23 يوليو في كل المجالات؟

مثلت ثورة 23 يوليو على يد الضباط الأحرار، نقلةً نوعية في تاريخ مصر الحديث إذ كانت لأول مرة يحكم مصر أبناؤها من القوات المسلحة.





كانت ثورة 23 يوليو سببا في تغيير كبير في حاضر ومستقبل مصر وتحولها من ملكية إلى جمهورية وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المصري، إذ أعلنت قيادات الثورة منذ اندلاعها، انحيازهم للفقراء والنظر إلى تقسيم الثروات على المصريين.





وكان للثورة إنجازات عديدة في مجالات مختلفة، وخلال السطور القليلة التالية نستعرض أهم إنجازات ثورة 23 يوليو في ذكراها.





كان أول قرارات مجلس قيادة الثورة متمثلا في تأميم قناة السويس، وسقوط الحكم الملكي، وتوقيع اتفاقية الجلاء ، فضلا عن إلغاء دستور 1923 في ديسمبر 1952.





أما على الجانب الثقافي فكانت هناك خطوات وضعت مصر في طريق الريادة الثقافية للمنطقة العربية ككل، حيث أنشأت الثورة الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصور الثقافة والمراكز الثقافية، وكذا إنشاء أكاديمية لتعليم مختلف الفنون، كما تم إنتاج الأفلام المصرية الخالصة والتي مثلت نقطة إنطلاق كبيرة لعالم السينما المصرية في ذلك الوقت.





أما أهم ما جاء في قرارات مجلس قيادة الثورة كان قرار مجانية التعليم العام بكافة مراحله بجانب مضاعفة ميزانية التعليم العالي، والبدء في إنشاء العشرات من الجامعات لتغطية أكبر مساحة جغرافية في مصر.





كما نجحت الجمهورية المصرية في تحقيق حلم لطالما راودها بالشروع في تمصير وتأميم التجارة والصناعة، وانشاء السد العالي في عام 1971.





كانت ثورة شعبية قادها الضباط الأحرار بعدما رأوا خلال خدمتهم بالقوات المصرية المسلحة وانقسام المجتمع المصري إلى طبقتين بينهم مساحة شاسعة، فكان النظام الطبقي في الملكية إما علية القوم والأثرياء و فقراء تحت خط الفقر، فجاءت الثورة لتساوي بين الجميع وتضمن نظام عادل للجميع وفرص متساوية لكافة أبناء المجتمع.



