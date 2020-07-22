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تقوي المناعة .. طريقة عمل الكيمتشي الكوري

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:31 ص
الكيمتشي الكوري
الكيمتشي الكوري
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رشا عوني
تعتبر أكلة الكيمتشي من أشهر الأطباق الكورية، وأساسه الملفوف المخلل وخضروات أخرى، وأكدت دراسة أجريت مؤخرًا أن الملفوف وأكلة الكيمتشي يمكن أن يساعد الناس على بناء مقاومة للفيروس.

الكمتشي التي أثنت عليها الدراسة ،وهي أشبه ما يكون بالمخلل عند العرب، تحفظ في مكان دافئ ، ويتم تقديمها كمقبلات أو طبق يقدم مع الأرز . 

إليك طريقة عمل الكيمتشي الكوري : 

مكونات الكمتشي الكوري : 

الملفوف الأخضر " الكرنب " 
ملح
ماء بارد
فجل مقطع
بصل أخضر
فلفل أحمر حار 
صلصة سمك - ربع كوب
زنجبيل طازج مبشور - ربع كوب
ثوم مهروس
ملعقة ونصف سكر 

طريقة تحضير الكيمتشي : 
قطعي الكرنب وضعيه في وعاء ثم أضيفي فوقه الملح واتركيه لمدة ساعة مع التقليب كل 10 دقائق
قطعي البصل والفجل والجزر والبصل شرائح
ضيفي ملعقة دقيق مع كوب ماء وقلبيه بارد ثم ضعيه على النار
ثم ضيفيه مع الثوم وصوص السمك واضربيه في الكبة 
صفي الكرنب واغسليه جيدا
في بولة ضيفي الخضار ثم ضيفي البهارات وضيفي الصوص ثم ملعقة سكر بني
ضيفي 3 ملاعق صلصة طماطم و 2 ملعقة شطة 
ضيفي الكرنب على مراحل مع التقليب 
ضعيه في علبة واغلقيها بإحكام واتركيه في الثلاجة . 
تقوي المناعة .. طريقة عمل الكيمتشي الكوري
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