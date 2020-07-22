تقوي المناعة .. طريقة عمل الكيمتشي الكوري

تعتبر أكلة الكيمتشي من أشهر الأطباق الكورية، وأساسه الملفوف المخلل وخضروات أخرى، وأكدت دراسة أجريت مؤخرًا أن الملفوف وأكلة الكيمتشي يمكن أن يساعد الناس على بناء مقاومة للفيروس.





الكمتشي التي أثنت عليها الدراسة ،وهي أشبه ما يكون بالمخلل عند العرب، تحفظ في مكان دافئ ، ويتم تقديمها كمقبلات أو طبق يقدم مع الأرز .