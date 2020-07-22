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مرأة

بفستان ناعم.. رانيا منصور تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:02 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
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آية التيجي
حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت رانيا منصور بإطلالة جذابة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.

وظهرت رانيا منصور  بفستان كت طويل باللون الأزرق المنقوش بألوان اخرى، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

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ورفعت رانيا منصور شعرها إلى الوراء بطريقة ناعمة وانسيابية وقامت بترك بعض خصلات منسدلة على وجهها وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف رانيا منصور في اختيار  الماكياج، حيث اكتفت وضع اللون النيود البينك كطلاء أظافر.

وأبرزت رانيا منصور إطلالتها بإختيار بعض الاكسسوارات المميزة، حيث قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع قلادة طويلة باللون الأزرق الزمردي.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
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