بفستان ناعم.. رانيا منصور تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

حرصت

على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،

وظهرت رانيا منصور بإطلالة جذابة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.