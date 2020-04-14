بإطلالة ناعمة.. شاهد.. رانيا منصور تقلد نانسي عجرم

نشرت

فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد ظهرت رانيا منصور بإطلالة بسيطة وناعمةوهي تقلد المطربة نانسي عجرم، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم الشديد لها.





وعلقت رانيا منصور على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : I love Nancy .. وتعني: انا بحب نانسي.









وظهرت رانيا منصور توب من القطن باللون الكشميري، بأكمام طويلة، وقد تركت شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة انسيابية وناعمة.





ولم تتكلف رانيا منصور في ارتداء الإكسسوارات أو وضع المكياج، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة.



