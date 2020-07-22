وزير الأوقاف يشيد ببطولات القوات المسلحة في التصدي للإرهاب

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، في مواجهة الإرهاب، وإحباطها للهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.





وأكد مختار جمعة، في بيان، أن الإرهاب وداعميه إلى زوال، وأن هذه العمليات الجبانة؛ لن تزيد قواتنا المسلحة والشعب المصري كله، إلا قوة وصلابة في مواجهة قوى الشر والضلال.



