بسبب فيروس كورونا.. اتحاد الكرة يتخذ قرارا جديدا بعد عودة الدوري





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٨ اغسطس القادم وذلك لإنشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.





وأصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تعليماتها الى ادارة المسابقات فى الجبلاية برءاسة حسام الزناتي بإقرار عمل دقيقة حداد على أرواح شهداء فيروس كورونا.





وينتظر مسؤلى الجبلاية موافقة الجهات الأمنية على مواعيد جدول الدورى الممتاز والملاعب المستضيفة للقاءات المحلية من أجل الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى.





يذكر أن إدارة المسابقات فى الجبلاية برءاسة حسام الزناتي سوف تبدأ استكمال بطولة الدورى الممتاز يوم ٦ اغسطس القادم بمواجهة نادى الزمالك نظيره المصري البورسعيدي ضمن المباريات المؤجلة فى المسابقة المحلية.

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عمل دقيقة صمت وحداد على كل ارواح الذين وافتهم المنية بسبب فيروس كورونا.