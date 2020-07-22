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سقوط أمطار على الصعيد.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع القادم بسبب منخفض الهند.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:45 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إنه بداية من اليوم وحتى بعد غد الجمعة لم يشهد الطقس أى تغيرات جوية وستكون درجات الحرارة حول المعدلات . 

وكشفت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،  عن فرص سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد تبدأ من  الأحد المقبل ومن المقرر أن تمتد لسلاسل جبال البحر الأحمر ، جنوب سيناء .


 وأوضحت   وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية   ان طقس منتصف الأسبوع القادم من المقرر أن يشهد ارتفاع بدرجات الحرارة تصل 37 درجة نتيجة لتأثير منخفض الهند الموسمى . 

ولفتت إيمان شاكر، إلى أن منخفض الهند الموسمى تشهده مصر سنويأ فى الفترة من بداية شهر يونيو وحتى بداية شهر سبتمبر، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هى السبب الرئيسى فى الشعور بحرارة الطقس خلال الفترة الحالية. 

 وتابعت  الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية بوصول درجات الرطوبة 85%  وهى السبب الرئيسى فى الشعور بحرارة الطقس خلال الفترة الحالية. 
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