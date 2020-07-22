بمشاركة هالة السعيد.. سفارة مصر في كندا تنظم ندوة ترويجية للاقتصاد المصري

نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في أوتاوا، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع مجلس الأعمال الكندي/العربي، ندوة افتراضية ترويجية للاقتصاد المصري، تحدثت خلالها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أهم التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تطبيقها لمواجهة الآثار السلبية لجائحة "كورونا"، وفرص الاستثمار في القطاعات المصرية المختلفة، وكذا سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وكندا.





وعقب الندوة، أعرب السفير المصري في أوتاوا "أحمد أبو زيد" عن سعادته البالغة لانعقاد هذه الفعالية الهامة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه دول العالم تحديات جسام نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة وتدفقات الاستثمار الخارجي، حيث جاءت الندوة لتوضيح الفرص الاستثمارية الكبرى التي تتيحها مصر في قطاعات الطاقة والبترول والبنية التحتية والانشاءات والاتصالات والتعدين والزراعة والتكنولوجيا الحديثة وغيرها.





وأشاد السفير المصري بحرص وزيرة الأعمال الصغيرة وتنمية الصادرات والتجارة الدولية الكندية "مارى إنج" على المشاركة في الندوة، وإقامة حوار تفاعلي مع الدكتورة "هالة السعيد"، وذلك في رسالة مشتركة من الحكومتين المصرية والكندية تؤكد حرصهما على دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الدولتيّن.



