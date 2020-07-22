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بين الناس

ضمن مبادرة حياة كريمة.. تشغيل 31 بئرا في أسيوط لخدمة نصف مليون مواطن

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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منار نور
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، أن نسبة الإنجاز للأعمال التنفيذية المقررة لبرنامج حياة كريمة بلغت 100 % لـ31 بئرا ارتوازيا بـ22 قرية من القرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز محافظة أسيوط متمثلين فى تنفيذ (2) بئر ارتوازى بمحطتي (بني قرة،  بلوط) - مركز القوصية، لتحقيق استفادة لـ43 ألف مستفيد.

وقال " عبد الغفار"، في بيان، الأربعاء، إنه تم تنفيذ (3) آبار بمحطات (كودية مبارك، ديروط الشريف، دشلوط) - مركز ديروط – لتحقيق استفادة ل100 ألف، كما تم الانتهاء من تنفيذ (5) آبار بمحطات (بنى رافع، حجدم ، الحواتكة) – مركز منفلوط – لتحقيق استفادة ل140 ألف، كما تم دخول الخدمة ل(4) آبار بمحطتي ( درنكة الجديدة ، الزاوية) - مركز أسيوط - لتحقيق استفادة ل123 ألف، وتم دخول الخدمة ل(3) بئر بمحطتي ( البلايزة ، دكران) - مركز أبوتيج - لتحقيق استفادة ل39 ألف، كما تم دخول الخدمة ل(1) بئر بمحطة ( كوم أبو شيل) - مركز أبنوب  - لتحقيق استفادة لـ11 ألف مواطن.

وتابع، انه تم دخول الخدمة ل(2) بئر بمحطة (الشناينة ) - مركز صدفا  - لتحقيق استفادة ل6 ألف، كما تم دخول الخدمة ل(2) بئر بمحطة (عرب الكلابات، القصر) - مركز الفتح  - لتحقيق استفادة ل15 ألف، كما تم دخول الخدمة ل(2) بئر بمحطة ( العزايزة ) - مركز الغنايم  - لتحقيق استفادة ل11 ألف، كما تم دخول الخدمة ل(3) بئر بمحطات ( العونة، نزلة باخوم ) - مركز ساحل سليم - لتحقيق استفادة ل22 ألف، كما تم دخول الخدمة ل (4) آبار بمحطات (المراونة، الهمامية) - مركز البدارى - لتحقيق استفادة ل14 ألفا.

وأضاف، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين خدمات المياه والصرف الصحى بالقري الأكثر احتياجا، واستجابة لتلك المبادرة جاءت الخطة التنفيذية للبرنامج القومي للقرى والمناطق الريفية التى اعلنها الدكتور مهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، خاصة  في القري الأكثر احتياجًا.

وأكد، صلاح، على المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  اولا بأول لتطورات العمل بمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى استكمال  الاعمال التنفيذية على نطاق المحافظة فى الفترة المقبلة ل(60) قرية تم ادراجها ضمن القرى الأكثر احتياجا على مستوى محافظة اسيوط لمد وتدعيم تلك القري بخدمات المياه والصرف الصحى حتى ينعم المواطن الأسيوطى بكل مقومات التنمية المجتمعية.
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