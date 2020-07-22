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محافظات

محافظ المنيا يتفقد عددا من المعدات الجديدة لرفع كفاءة منظومة النظافة.. صور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تعمل جاهدة على رفع كفاءه وتطوير منظومة النظافة بكافة الشوارع والمراكز والقرى، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مؤكدا علي اهميه إظهار الجانب الجمالي اللائق بالمحافظة.

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جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبو زيد، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، لعدد من المعدات الجديدة للنظافة الواردة كدعم من وزارة البيئة، والتي شملت عدد من المحطات الوسيطة  واللوادر لنقل المخلفات .


واستمع المحافظ لشرح عن كيفية عمل المعدات الجديدة وطرق التشغيل والصيانة المناسبة للحفاظ عليها، مؤكدا على ضرورة التدريب الجيد لسائق أي معدة، مع إجراء أعمال الصيانة المستمرة لها للحفاظ عليها من الأعطال.


وأشار المحافظ إلي أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة، وخطة التطوير بالمحافظة تشمل تكثيف أعمال النظافة والتجميل والصيانة وتطوير المحاور والميادين، مشيرًا إلى أن تزويد مختلف مراكز المحافظة بمعدات النظافة سياتي تباعًا لرفع كفاءة النظافة بمختلف المراكز والقرى.

محافظ المنيا يتفقد عددا من المعدات الجديدة لرفع كفاءة منظومة النظافة.. صور
محافظ المنيا يتفقد عددا من المعدات الجديدة لرفع كفاءة منظومة النظافة.. صور
محافظ المنيا يتفقد عددا من المعدات الجديدة لرفع كفاءة منظومة النظافة.. صور
محافظ المنيا يتفقد عددا من المعدات الجديدة لرفع كفاءة منظومة النظافة.. صور
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