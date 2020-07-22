محافظ المنيا يتفقد عددا من المعدات الجديدة لرفع كفاءة منظومة النظافة.. صور

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تعمل جاهدة على رفع كفاءه وتطوير منظومة النظافة بكافة الشوارع والمراكز والقرى، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مؤكدا علي اهميه إظهار الجانب الجمالي اللائق بالمحافظة.
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جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبو زيد، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، لعدد من المعدات الجديدة للنظافة الواردة كدعم من وزارة البيئة، والتي شملت عدد من المحطات الوسيطة واللوادر لنقل المخلفات .
واستمع المحافظ لشرح عن كيفية عمل المعدات الجديدة وطرق التشغيل والصيانة المناسبة للحفاظ عليها، مؤكدا على ضرورة التدريب الجيد لسائق أي معدة، مع إجراء أعمال الصيانة المستمرة لها للحفاظ عليها من الأعطال.
وأشار المحافظ إلي أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة، وخطة التطوير بالمحافظة تشمل تكثيف أعمال النظافة والتجميل والصيانة وتطوير المحاور والميادين، مشيرًا إلى أن تزويد مختلف مراكز المحافظة بمعدات النظافة سياتي تباعًا لرفع كفاءة النظافة بمختلف المراكز والقرى.