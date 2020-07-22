عزل 22 مصابا بفيروس كورونا في شمال سيناء

عزلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء 22 مصابا بفيروس كورونا، بكل من مستشفي العريش العام ،وبءر العبد المركزي ومنزليا.
وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، أنه تم احتجاز 5 حالات بمستشفي العريش العام و11 حالة بمستشفي بئر العبد المركزي و٦ حالات عزل منزلي .
وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، ان إجمالي عدد حالات الإصابة علي مستوي المحافظة بلغ 245حالة منذ بداية الجاءحة
كما تم عزل 195 حالة منزلية بدون عينات للاشتباه الإصابة.
وبلغت حالات التعافي 209حالة ، منهم 164 حالة هزل منزلي بدون عينات و45 حالة شفاءبعدتلقي العلاج في المستشفيات. كما توفي 17حالة منذ تفشى الوباء. كما تم تسجيل 84 حالة إيجابية منذ تفشي الوباء، و 58 حالة سلبية .
وأوضح شوكه ' أنه تم توفير كافة الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم ' إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسى لهم وتوعيته.
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وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، أنه تم احتجاز 5 حالات بمستشفي العريش العام و11 حالة بمستشفي بئر العبد المركزي و٦ حالات عزل منزلي .
وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، ان إجمالي عدد حالات الإصابة علي مستوي المحافظة بلغ 245حالة منذ بداية الجاءحة
كما تم عزل 195 حالة منزلية بدون عينات للاشتباه الإصابة.
وبلغت حالات التعافي 209حالة ، منهم 164 حالة هزل منزلي بدون عينات و45 حالة شفاءبعدتلقي العلاج في المستشفيات. كما توفي 17حالة منذ تفشى الوباء. كما تم تسجيل 84 حالة إيجابية منذ تفشي الوباء، و 58 حالة سلبية .
وأوضح شوكه ' أنه تم توفير كافة الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم ' إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسى لهم وتوعيته.
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