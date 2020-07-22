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أخبار العالم

بعد إصابة 886 جنديا إسرائيليا بكورونا.. تل أبيب تعلن ارتفاع الحصيلة لـ54663

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:05 م
إصابة 886 جندي إسرائيلي
إصابة 886 جندي إسرائيلي بكورونا
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سمر صالح
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تسجيل  886 إصابة كورونا بين جنوده من القوات النظامية والخدمة الإجبارية والعاملين بالجيش.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 1977 إصابة كورنا، خلال آخر 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 54663.
 
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن مجموع الوفيات بكورنا وصل إلى 430 شخص بعد وفاة 6 أشخاص منذ منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.
 
وحسب بيانات الوزارة، فإن 22920 شخصًا تماثلوا للشفاء حتى الآن ليبقى هناك 31313 حالة نشطة، بينها 663 مصابًا يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع الآخرون للعلاج في منازلهم وفي الفنادق التي أعدت لمصابي كورونا.
 
في ذات السياق، أعلنت الوزارة عن تقصير فترة الحجر الصحي إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من 14 يومًا إلى 10 أيام، وبعدها يعتبر المصاب بالفيروس أنه تعافى.
 
وتتبنى الصحة الإسرائيلية بذلك توصية منظمة الصحة العالمية، وبموجبها أن الشخص يتعافى بعد مرور 10 أيام منذ بداية أعراض ظهور كورونا، إضافة إلى 3 أيام أخرى من دون وجود أعراض لديه، أي من دون ارتفاع درجة حرارته وأعراض صعوبة تنفس، ولذلك فإن المريض الذي لديه أعراض يصبح معافى بعد 13 يومًا منذ ظهور الأعراض.
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