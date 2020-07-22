مجدي عبد الغني يدعو لـ مختار مختار بعد إصابته بفيروس كورونا





وغرد مجدي عبدد الغني من خلال حسابه الشخصي تويتر : " تمنياتي بالشفاء العاجل لـ الكابتن مختار مختار ".





وأعلن أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إصابة مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا .





وأضاف "ميدو" خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار " ، أ نه علم من مصادر مؤكدة إصابة مختار مختار بفيروس كورونا بجانب الـ 18 حالة التي أعلن عنها بالنادي.





أعرب مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة ، عن حزنه الشديد بعد إصابة مختار مختار مدرب الانتاج الحربي بفيروس كورونا .