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رياضة

مجدي عبد الغني يدعو لـ مختار مختار بعد إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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منار نور
أعرب مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة ، عن حزنه الشديد بعد إصابة مختار مختار مدرب الانتاج الحربي بفيروس كورونا .  

وغرد مجدي عبدد الغني من خلال حسابه الشخصي تويتر : "تمنياتي بالشفاء العاجل لـ الكابتن مختار مختار ".

وأعلن أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إصابة مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا .

وأضاف "ميدو" خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، أنه علم من مصادر مؤكدة إصابة مختار مختار بفيروس كورونا بجانب الـ 18 حالة التي أعلن عنها بالنادي.


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